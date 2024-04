Alguns moradores da Ilha do Governador reclamaram que estão sem água há dias - Divulgação

Publicado 01/04/2024 08:29 | Atualizado 01/04/2024 08:33

Rio – Moradores de diferentes bairros da Ilha do Governador, na Zona Norte, reclamaram de falta de água em suas residências, neste domingo (31). De acordo com os relatos, Jardim Carioca, Jardim Guanabara, Tauá e Morro do Dendê são algumas das regiões afetadas.

Nas redes sociais, um morador disse que um ponto da Rua Jaime Perdigão, no Jardim Carioca, está sem água desde a última quarta-feira (27). "Pedimos caminhão-pipa. Caso contrário, o condomínio, em sua maioria de idosos, ficará sem água", escreveu. Neste bairro, há relatos do mesmo problema na Rua Maria de Moura e na Rua Etna.

Um homem que reside na Rua Formosa, no Jardim Guanabara, afirmou que falta abastecimento desde o dia 12 de março. Mais de uma pessoa denunciou o mesmo problema na Rua da Amizade, no Morro do Dendê, e na Rua Domingos Mondim, no Tauá. Uma delas falou que o problema persiste há mais de duas semanas.

Em nota, a Águas do Rio, concessionária responsável pelo abastecimento da região, afirmou que "três vazamentos foram identificados na rede de distribuição, afetando o fornecimento do Jardim Guanabara. Dois deles foram reparados, e o terceiro será realizado nesta segunda-feira (1º)".

No dia 28 de março, uma mulher também publicou uma reclamação sobre a falta d'água. "Quero saber sobre o abastecimento na Ilha do Governador. Véspera de feriado e nada de água. A manutenção da tubulação já foi concluída?", disse.

Momentos depois, a Águas do Rio respondeu: "O abastecimento da sua localidade foi afetado devido a um serviço em uma tubulação de grande porte. O trabalho foi concluído e o sistema encontra-se em processo de normalização gradativa. O prazo para regularização do fornecimento vai até a noite desta sexta-feira (29)".

No entanto, neste domingo, os moradores da Ilha do Governador voltaram a denunciar a instabilidade no fornecimento. Nesta segunda-feira, a reportagem procurou a concessionária, que "enviou equipes para verificar, de forma pontual, as reclamações no Jardim Carioca, Tauá e Dendê".