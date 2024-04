Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio - Pedro Ivo/ Arquivo Agência O Dia

Publicado 01/04/2024 08:17

Rio - O Corpo de Bombeiros continua nesta segunda-feira (1º) as buscas por um homem que caiu do costão do Elevado do Joá , na Praia de São Conrado, Zona Sul do Rio, no domingo (31).