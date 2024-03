Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio - Pedro Ivo/ Arquivo Agência O Dia

Publicado 31/03/2024 12:33

Rio- O Corpo de Bombeiros realiza buscas por um homem que teria caído no mar, da autoestrada Lagoa-Barra, em São Conrado, Zona Sul, na manhã deste domingo (31).

De acordo com a corporação, as equipes foram acionadas para a ocorrência às 10h20, com informações de que uma vítima masculina caiu nas proximidades do primeiro túnel da autoestrada, em São Conrado.

As buscas são feitas pelo grupamento marítimo da Barra da Tijuca em conjunto com o grupamento de Copacabana. Eles contam com o apoio de mergulhadores e uma aeronave.