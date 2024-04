Intenso engarrafamento é destaque no primeiro dia útil de operações - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 01/04/2024 09:00 | Atualizado 01/04/2024 10:09

Rio - Nesta segunda-feira (1°), a nova operação do BRT Transbrasil tem seu primeiro dia útil de funcionamento. Além disso, foram iniciadas as atividades no Terminal Magarça, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Inicialmente, os ônibus vão operar das 10h às 15h na Transbrasil.Na Avenida Brasil, a manhã está sendo marcada por um intenso engarrafamento. Nas redes sociais, usuários de transporte público e motoristas que utilizam a via fizeram diversas reclamações sobre o trânsito que, para eles, piorou."Vocês estão de parabéns! Prejudicando ainda mais a vida do trabalhador!", disse um internauta."Ônibus expresso levando 2 horas do Mendanha a seletiva. Vocês conseguem piorar o que já era horrível", publicou outro.

Inicialmente, o funcionamento da Transbrasil vai ocorrer das 10h às 15h, todos os dias da semana, com tempo médio de viagem estimado em 40 minutos. Ainda ocorreu a implantação do novo sistema de controle integrado da Avenida Brasil, com objetivo de reduzir congestionamentos e número de acidentes.O BRT Transbrasil começou a operar integralmente na manhã do último sábado (30) com paradas em todas as 17 estações. Com 26 quilômetros de extensão e dois terminais, o corredor expresso atravessa 18 bairros e tem previsão de transportar 250 mil pessoas por dia até 2030.No primeiro dia útil de funcionamento, uma equipe do DIA flagrou diversos veículos de passeio utilizando a faixa exclusiva para fugir do engarrafamento. A prática não é permitida.Agentes da Guarda Municipal estão em passarelas auxiliando na fiscalização para evitar que o problema se torne corriqueiro.Ao todo, serão 12 pontos de monitoramento e as passarelas serão utilizadas como base dos guardas. Os drones também vão ser usados para monitorar motoristas que utilizarem as calhas. Os veículos que transitarem na faixa ou via de trânsito exclusivo estarão cometendo uma infração gravíssima, com multa no valor de R$ 293,47.Uma outra novidade foi o início da operação da calha segregada do BRT na Avenida Brasil. Isso implica na delimitação da faixa da esquerda da seletiva, exclusiva para os BRTs, por meio de segregadores. Já a faixa da direita da seletiva pode ser utilizada por ônibus, veículos de serviço e táxis. Essa regra vale para todos os dias da semana.Para garantir a segurança na ultrapassagem dos BRTs expressos nas proximidades das estações, a faixa seletiva é segregada com tachões. Em trechos de calha única, apenas ônibus e BRTs são permitidos.Desde 24 de fevereiro, já estavam em operação no corredor a linha 80 (Terminal Gentileza x Penha) e 90 (Terminal Gentileza x Fundão). Essas linhas também começam a fazer embarque e desembarque nas estações da Transbrasil.