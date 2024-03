Arquivo. Com 26 quilômetros de extensão e dois terminais, o corredor expresso tem previsão de transportar 250 mil pessoas por dia até 2030 - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 30/03/2024 10:38 | Atualizado 30/03/2024 10:57

Rio - O BRT Transbrasil começou a operar integralmente, na manhã deste sábado (30), com paradas em todas as 17 estações. Neste primeiro momento, as viagens entre o Terminal de Deodoro, na Zona Oeste, e o Terminal Gentileza, na Zona Portuária, vão ocorrer das 10h às 15h, todos os dias da semana, com tempo médio de 40 minutos. Com 26 quilômetros de extensão e dois terminais, o corredor expresso atravessa 18 bairros e tem previsão de transportar 250 mil pessoas por dia até 2030. O prefeito Eduardo Paes esteve na primeira viagem entre os terminais.



Além do serviço parador, também teve início a operação da calha segregada do BRT na Avenida Brasil. Isso implica na delimitação da faixa da esquerda da seletiva, exclusiva para os BRTs, por meio de segregadores. Já a faixa da direita da seletiva pode ser utilizada por ônibus, veículos de serviço e táxis. Essa regra vale para todos os dias da semana. Para garantir a segurança na ultrapassagem dos BRTs expressos nas proximidades das estações, a faixa seletiva é segregada com tachões. Em trechos de calha única, apenas ônibus e BRTs são permitidos.



A faixa exclusiva dos BRTs tem um limite de velocidade de 60 km/h. No entanto, na altura das estações, os veículos que passarem por ali devem reduzir a velocidade para 40 km/h. Desde 24 de fevereiro, já estavam em operação no corredor a linha 80 (Terminal Gentileza x Penha) e 90 (Terminal Gentileza x Fundão). Essas linhas também começam a fazer embarque e desembarque nas estações da Transbrasil. O serviço expresso que liga o Terminal Gentileza ao Aeroporto Internacional Galeão também já estava funcionando, das 6h à 0h, com a tarifa de R$ 15. O tempo de viagem é estimado em 16 minutos.



Este é o quarto corredor de BRT implantado na cidade, ampliando o sistema de transporte de alta capacidade, que já opera com os corredores Transoeste, Transcarioca e Transolímpica.

Fiscalização



Além da fiscalização eletrônica nas faixas com circulação destinada aos veículos de transporte público, agentes da Guarda Municipal vão monitorar a via entre 5h e 20h. Ao todo, serão 12 pontos de monitoramento e as passarelas serão utilizadas como base dos guardas. Os drones também vão ser usados para monitorar motoristas que utilizarem as calhas. Os veículos que transitarem na faixa ou via de trânsito exclusivo estarão cometendo uma infração gravíssima, com multa no valor de R$ 293,47.



Novo sistema integrado da Avenida Brasil



Com o objetivo de melhorar o fluxo do trânsito, diminuir congestionamentos e acidentes, a partir deste sábado, também entrou em operação o novo Sistema Integrado de Controle e Emergência da Avenida Brasil, em paralelo ao trecho da Transbrasil de Deodoro ao Terminal Gentileza. A via ganhou novos equipamentos, sinalizações, além do aumento da força de trabalho.



A operação conta com 35 operadores de trânsito, 18 motocicletas, nove veículos operacionais e um caminhão munck. Também estão disponíveis 16 reboques para rápida desobstrução da via em caso de qualquer necessidade. Até julho, haverá um acréscimo tanto de equipamentos, como a utilização total de 25 reboques e 29 motocicletas.



Os reboques ficam distribuídos ao longo da via em posições estratégicas, próximos dos pontos onde há o registro de maior quantidade de ocorrências com base nos dados de atendimentos realizados, o que permite uma otimização no tempo de deslocamento desses veículos. De acordo com a prefeitura, de 2015 a 2024, foram registrados mais de 9 mil acidentes ou enguiços na Avenida Brasil. Sobre acidentes com vítimas, foram contabilizados 3 mil, além de 236 incêndios em veículos.



No Centro de Operações Rio (COR), na Cidade Nova, há uma equipe dedicada exclusivamente às ações na Avenida Brasil, com um monitoramento contínuo e em tempo real das condições de fluidez do trânsito. A CET-Rio disponibilizou, ainda, o telefone 0800 2828 664 para o atendimento de emergência em caso de acidente e/ou enguiço mecânico na via. O serviço funciona 24 horas por dia durante todos os sete dias da semana.



Outra medida é a instalação de ampla sinalização vertical e horizontal, como pintura das pistas e instalações de placas, segregadores e pictogramas, com o objetivo de orientar os condutores sobre quais veículos são autorizados a transitar sobre as faixas exclusivas, os limites de velocidade em cada trecho, e todas as informações necessárias para orientar os motoristas. Faixas e painéis de mensagens variáveis também reforçam a comunicação informando sobre as alterações viárias.