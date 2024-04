Andrew dos Anjos, 32, saiu do trabalho para se vacinar no posto extra no metrô da Carioca - Cleber Mendes / Agência O Dia

Andrew dos Anjos, 32, saiu do trabalho para se vacinar no posto extra no metrô da CariocaCleber Mendes / Agência O Dia

Rio - As estações de metrô Saens Pena, na Tijuca, Zona Norte da cidade, e da Carioca, no Centro, recebem, a partir desta terça-feira (16), pontos de vacinação itinerante, que ficarão disponíveis até quarta (17), das 8h às 16h.

Os pontos extras estão montados fora da área de acesso às plataformas, sem a necessidade de passar pelas catracas. Na estação Saens Pena, o ponto de vacinação fica no corredor do acesso E e F; na Carioca, está localizado no mezanino.

Já na quarta-feira (17) será montado um outro local de imunização, na estação do Maracanã. O atendimento acontece no corredor da SuperVia, também das 8h às 16h.

Na próxima semana, será a vez de outras estações receberem pontos de vacinação extra. Nos dias 24 e 25 de abril, os terminais de Botafogo, Triagem, Cantagalo e Colégio serão contemplados com a ação. Nesses locais, os postos serão montados no acesso A de cada estação.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a iniciativa, realizada em parceria com o MetrôRio, tem objetivo de levar a vacinação a locais de grande circulação de pessoas, facilitando o acesso à imunização contra a Influenza. A meta é vacinar cerca de 1 milhão de cariocas até o início de maio.

O advogado Andrew dos Anjos, de 32 anos, trabalha em um escritório na Rua Nilo Peçanha, próximo ao Largo da Carioca. Ao saber, por uma colega de trabalho, que o metrô da Carioca estava recebendo um ponto de vacinação, ele tirou um tempo para ir ao local se imunizar.



"Eu já estava para tomar a vacina e essa iniciativa facilitou o acesso, já que está perto do meu trabalho", disse o advogado ao O DIA. Ele ainda completou: "Sou sempre adepto da vacinação, porque ela é importante para evitar de pegar alguma doença. E se pegar, os sintomas são mais leves."

O secretário municipal da saúde, Daniel Soranz, esteve presente no ponto de vacinação da Carioca e reforçou a importância de todos se imunizarem. Segundo ele, os grupos que mais são afetados pela Influenza são as pessoas acima dos 60 anos, crianças até 6 anos e as gestantes.

"Ano passado vacinamos 250 mil de pessoas fora das unidades de saúde. Esse é um número bem alto que a gente espera superar esse ano. Neste ponto do metrô da Carioca, a expectativa é vacinar de 400 a 500 pessoas por dia", explicou o secretário.

O imunizante é aplicado em dose única anual e pode ser tomado por todas as pessoas acima dos seis meses de idade. A vacina está atualizada para proteger das principais cepas do vírus, a Influenza A e B, H1N1 e H3N2.

De acordo com o secretário de saúde, Daniel Soranz, o município do Rio já tem 18 mortes registradas pelo vírus da Influenza, além de 200 pessoas internadas nos hospitais da cidade por causa da gripe.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação com foto e, se possível, a caderneta de vacinação.

Outros pontos de vacinação na capital

Na segunda-feira (15), o Terminal Intermodal Gentileza (TIG), em São Cristóvão, Zona Norte do Rio, ganhou um ponto de vacinação itinerante contra a gripe . Ele vai funcionar até o dia 26 deste mês, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no segundo piso.

Além dos pontos de vacinação itinerantes, o imunizante está disponível em todas as 238 unidades de Atenção Primária (centros municipais de saúde e clínicas da família), além do Super Centro Carioca de Vacinação em Botafogo, na Zona Sul, que funciona de domingo a domingo, das 8h às 22h; e da unidade de Campo Grande, Zona Oeste, que atende todos os dias, dentro do horário de funcionamento do Park Shopping Campo Grande.

