Zé Gotinha, mascote da campanha, chamou a atenção de passageiros no Terminal Gentileza - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Zé Gotinha, mascote da campanha, chamou a atenção de passageiros no Terminal GentilezaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 15/04/2024 11:30 | Atualizado 15/04/2024 13:37

Rio - O Terminal Intermodal Gentileza (TIG), em São Cristóvão, Zona Norte do Rio, ganhou, nesta segunda-feira (15), um ponto de vacinação itinerante contra a gripe. Localizado no segundo piso, próximo ao guichê de informações e à escada rolante, o atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Segundo o secretário de saúde Daniel Soranz, o ponto de vacinação no TIG vai funcionar até o dia 26 deste mês e tem meta de vacinar cerca de 20 mil pessoas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a iniciativa busca facilitar o acesso e estimular a imunização da população contra o vírus da Influenza. Daniel Soranz esteve presente na inauguração, vacinou algumas pessoas e reforçou a importância da campanha.

fotogaleria

"Estamos focando todos os nossos esforços para a vacina contra a Influenza. Esse vírus é o que mais mata no Rio e a gente pede para que as pessoas não atrasem a vacinação. O imunizante bloqueia a doença, então é importante que todos se vacinem", reforçou o secretário.

Ainda de acordo com Daniel Soranz, o município do Rio já tem 18 mortes registradas pelo vírus da Influenza, além de 200 pessoas internadas nos hospitais da cidade por causa da gripe.

O servidor público Rodrigo Diniz, de 43 anos, estava a caminho do trabalho quando chegou no Terminal Gentileza, por volta das 8h, viu a campanha e, e em cerca de cinco minutos, já estava imunizado.

"Eu me vacino todos os anos e foi uma grata surpresa este ponto de vacinação aqui no Gentileza. É muito bom ter essa vacinação para o público geral pois as vacinas são importantes para melhorar a imunidade, reduzir danos maiores e até evitar mortes", reforçou o Rodrigo.

A assessora administrativa Fernanda de Lima Santanna, de 30 anos, também foi surpreendida pelo ponto de vacinação no TIG. Ela chegou ao terminal por volta das 8h e ao ver o mascote da campanha, o Zé Gotinha, tirou um tempo para receber o imunizante. Para ela, a iniciativa foi boa, pois o posto de vacinação fica em um local de muita movimentação, facilitando o acesso.

"É fundamental que todos tenham essa consciência não apenas para se proteger mas para proteger as outras pessoas, é importante ter esse pensamento coletivo. Com esse posto aqui no Gentileza não tem desculpa para as pessoas não tomarem a vacina, todo o processo de imunização é bem rápido, não demora nem 10 minutos", ressaltou.

O mesmo aconteceu com a assistente social Emmanuele Medeiros Santos, 24 anos. Moradora da Penha, na Zona Norte, ela utiliza o Terminal Gentileza desde a sua inauguração para ir ao trabalho, na Cinelândia, Região Central, e achou que seria uma segunda-feira normal até chegar ao local e ver o movimento no ponto de vacinação.

"Eu tomo a vacina de gripe todos os anos, e quando cheguei no Gentileza e vi o Zé Gotinha, decidi me vacinar", disse Emmanuele, que completou: "É muito importante que todo mundo se vacine, pois elas salvam vidas. As pessoas precisam dar a devida importância para isso. Hoje em dia ela é tudo para a gente."

A vacina da gripe está atualizada para proteger das principais cepas do vírus, a Influenza A e B, H1N1 e H3N2. O imunizante é aplicado em dose única anual. Segundo o secretario de saúde, Daniel Soranz, mais de 680 mil pessoas já foram vacinadas e ainda restam 250 mil doses em estoque. A meta é imunizar cerca de 1 milhão de cariocas até o início de maio.

No sábado (13), o município teve o Dia D da vacinação contra a gripe , onde mais de 600 pontos de vacinação foram espalhados pelo Rio. A cidade registrou recorde de vacinas aplicadas contra a gripe em um único dia, com 218 mil doses.

*Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi, sob supervisão de Iuri Corsini