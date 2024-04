Policial reagiu a tentativa de assalto e matou um suspeito na pista central da Av. Brasil, na altura de Cordovil - Reprodução / Google

Policial reagiu a tentativa de assalto e matou um suspeito na pista central da Av. Brasil, na altura de CordovilReprodução / Google

Publicado 16/04/2024 11:14 | Atualizado 16/04/2024 11:49

Rio - Um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto, na manhã desta terça-feira (16), e matou um suspeito na Avenida Brasil, na altura de Cordovil, Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, o agente estava em sua motocicleta quando foi abordado por dois homens.

De acordo com a PM, os suspeitos, que também estavam em um moto, tentaram roubar o policial, que voltava para casa depois de sair do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), no Centro do Rio. Após o tiroteio, um dos homens morreu no local e o outro conseguiu fugir.

O Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foi acionado para atender a ocorrência, que aconteceu na pista central da Av. Brasil, no sentido Zona Oeste. Na ação, os militares ainda apreenderam uma pistola com o baleado.

Às 9h35, o quartel de Parada de Lucas, do Corpo de Bombeiros, chegou ao local e removeu o corpo do homem, que não teve a identidade revelada.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga o episódio.