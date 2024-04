Lucas Dantas do Nascimento, de 28 anos, chegou a ser levado para o Hospital Municipal Pedro II, mas não resistiu - Reprodução / Redes sociais

Lucas Dantas do Nascimento, de 28 anos, chegou a ser levado para o Hospital Municipal Pedro II, mas não resistiuReprodução / Redes sociais

Publicado 16/04/2024 08:41 | Atualizado 16/04/2024 12:49

Rio - Lucas Dantas do Nascimento, de 28 anos, morreu após passar mal na festa de música eletrônica Terratronic, que aconteceu entre o último sábado (13) e domingo (14), em Guaratiba, na Zona Oeste. Segundo os organizadores do evento, "o rapaz deu entrada no posto médico debilitado" e foi levado para o Hospital Municipal Pedro II.

A festa Terratronic começou às 21h de sábado e terminou na manhã de domingo, quando Lucas precisou ser socorrido e levado para a unidade de saúde do evento. De acordo com a organização, no local, o jovem ainda apresentava sinais vitais e, por isso, foi encaminhado ao Hospital Pedro II.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) comunicou que "a direção do hospital afirmou que o paciente não resistiu e veio a óbito" na tarde de domingo.

Nas redes sociais, pessoas que estavam na festa comentaram sobre o episódio. "Ele apagou na piscina, deu teto nele", disse um homem. "Estava na hora que tudo aconteceu. Minha única reação, após ver essa fatalidade, foi pegar minhas coisas e ir embora", pontou outro. "Eu vi quando tiraram ele da piscina. Estava todo roxo e com a boca branca", explicou uma internauta.

Ao DIA, uma mulher, que preferiu não se identificar, presenciou o socorro do rapaz. "Eu estava deitada na grama, próxima da ambulância. Vi três bombeiros passando com ele no colo, desacordado, molhado e com sangue na boca. Tomei um susto quando soube da confirmação da tragédia", disse.

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz), que está investigando as circunstâncias da morte.

Em comunicado oficial, a equipe do festival esclareceu que o "evento aconteceu com toda a documentação necessária e exigida pelos órgãos públicos, atendendo todo o quantitativo de prestadores de serviços, como guarda-vidas, brigadistas, posto médico, ambulância, médico, enfermeiro e seguranças".



Além disso, a organização também disse que está acompanhando o caso, ciente de que ainda não há o laudo do IML para confirmar a causa da morte: "É leviano realizar qualquer tipo de especulação".

"Neste momento de dor e tristeza, a equipe Terratronic se solidariza com a família e amigos de Lucas, e se coloca à disposição para prestar todo apoio", finalizou o comunicado.

Ainda não há informações sobre o sepultamento de Lucas Dantas.

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Iuri Corsini