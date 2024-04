Jorge Miguel foi condenado por assassinar o pastor Gabriel Ribeiro Filho, na Baixada Fluminense - Divulgação

Jorge Miguel foi condenado por assassinar o pastor Gabriel Ribeiro Filho, na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 16/04/2024 15:53 | Atualizado 16/04/2024 18:48

Rio - O Tribunal do Júri da 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu condenou a 14 anos de prisão, em regime fechado, Jorge Miguel pelo assassinato do pastor e ex-policial militar Gabriel Ribeiro Filho, em agosto de 2021, após um desentendimento por causa do barulho de uma obra no bairro Genesiano , no mesmo município, na Baixada Fluminense. Jorge está preso preventivamente desde 15 de janeiro de 2022.

Os sete jurados consideraram que Jorge, que era vizinho da vítima , agiu por motivo fútil, o que caracteriza a tese do homicídio qualificado. Jorge Miguel ainda foi condenado, dentro do artigo 147 do Código Penal, por ameaçar duas testemunhas de defesa. Ainda cabe recurso à decisão.

Relembre o crime

De acordo com os investigadores, um caseiro e um auxiliar de serviços gerais faziam reparo no encanamento do sítio de Gabriel. Incomodado com o barulho, Jorge pediu que a obra parasse e deu um tiro para o alto.

O pastor foi chamado e houve uma discussão. Jorge, então, atirou em Gabriel. O pastor chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte.

Segundo os policiais, Jorge estava com uma arma em uma das mãos e uma lata de cerveja na outra ao assassinar Gabriel.