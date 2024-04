Foragidos foram presos por agentes da 72ª DP (São Gonçalo) - Reprodução

Foragidos foram presos por agentes da 72ª DP (São Gonçalo)Reprodução

Publicado 16/04/2024 15:06 | Atualizado 16/04/2024 18:59

Rio - Policiais da 72ª DP (São Gonçalo) prenderam, nesta terça-feira (16), dois traficantes foragidos do estado Pará. Um deles, de acordo com as investigações, é homem de confiança do chefe do tráfico de drogas do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. A prisão foi efetuada na Praia de Itaipu, em Niterói. A ação teve o apoio de agentes da Polícia Civil do Pará.

Segundo as investigações, além de atuar no tráfico de drogas no Salgueiro, um dos criminosos tem forte ligação e influência no Pará, onde é considerado uma das lideranças do crime organizado. Ele também tinha um mandado de prisão em aberto.