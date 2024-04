A filha mais velha de Maike com a mãe de Lara não gostava de morar com o padrasto - Cleber Mendes

A filha mais velha de Maike com a mãe de Lara não gostava de morar com o padrasto Cleber Mendes

Publicado 16/04/2024 17:10 | Atualizado 16/04/2024 17:13

O enterro foi realizado pelo próprio pai da menina, que entrou na cova e, a cada vez que mexia na pá para cobrir o caixão, falava com a filha. "Papai nunca vai te esquecer. Te amo muito. Enquanto eu estiver vivo, você vai morar para sempre no meu coração. Foi uma covardia o que fizeram com você. Não é fácil estar aqui jogando terra no rosto da minha filha", desabafou Maike.



O caso aconteceu no bairro Vila Rosali, em São João de Meriti. Agentes do 21º BPM (São João de Meriti), foram acionados, isolaram a região para perícia e encaminharam o padrasto para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que investiga o assassinato.



O pai da vítima, Maike de Oliveira, revelou que a filha mais velha, de 9 anos, passou a morar com a mãe dele após reclamar do agressor. Na confissão, Carlos Henrique afirmou que matou Lara porque ela se recusou a tomar banho.

Familiares se despediram, com muito choro e comoção, de Lara Emanuelly Cleber Mendes



Além do padrasto, a menina morava com a mãe que, no momento do crime, estava com outra filha no hospital, e outros irmãos. A mulher prestou depoimento no domingo (14) e não há nenhuma acusação contra ela até o momento.

Além do padrasto, a menina morava com a mãe que, no momento do crime, estava com outra filha no hospital, e outros irmãos. A mulher prestou depoimento no domingo (14) e não há nenhuma acusação contra ela até o momento.

O pai de Lara, Maike de Oliveira, enterrou a própria filha Cleber Mendes