Prisão do suspeito foi feita em um shopping na Barra da Tijuca, Zona Oeste - Reprodução

Prisão do suspeito foi feita em um shopping na Barra da Tijuca, Zona OesteReprodução

Publicado 16/04/2024 07:41

Rio - A Polícia Federal prendeu um homem, na manhã desta terça-feira (16), pelo crime de armazenamento e compartilhamento de arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil. A prisão foi efetuada no momento em que o suspeito deixava o seu posto de serviço em um Centro de Eventos de um shopping da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

A ação é decorrente da Operação Share, em combate a crimes relacionados ao abuso sexual infantil. A primeira fase ocorreu no dia 27 de março deste ano.

Na ocasião, policiais federais cumpriram dois mandados de busca e apreensão nos bairros de Madureira e Campo Grande. Durante cumprimento de um dos mandados, no endereço de Campo Grande, foi possível localizar o computador pessoal do investigado – preso nesta terça-feira –, de onde os policiais federais conseguiram extrair as provas que embasaram o pedido de prisão preventiva.

O homem já havia sido condenado anteriormente pelo crime de armazenamento de mídias contendo abuso sexual infantil, em outubro de 2018. Ele chegou a iniciar o cumprimento da pena em detenção, mas foi solto menos de um ano depois, em setembro de 2019.

A Operação Share tem abrangência nacional, com deflagrações em 21 estados, e teve sua origem em uma investigação voltada para combater os crimes de produção, armazenamento e distribuição de mídias contendo abuso sexual infantil no território brasileiro.

Os atos de adquirir, possuir ou armazenar fotografias, vídeos ou qualquer tipo de registro de abuso sexual infantil são punidos com pena de reclusão de um a quatro anos, além de multa. Já a publicação, a divulgação e o compartilhamento dessas imagens, com pena de reclusão de três a seis anos, além de multa.

O preso será encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.