Agentes da DHC foram buscar Lara Ramos de Oliveira no Espírito Santo - Reprodução

Publicado 25/02/2025 17:33 | Atualizado 25/02/2025 18:03

Rio – A Polícia Civil anunciou a prisão de Lara Ramos de Oliveira (nome social de Matheus Ramos de Oliveira), efetuada nesta segunda-feira (24), no Espírito Santo. Ela é investigada pela morte de Altamiro Manoel Veríssimo, em 24 de dezembro do ano passado, em São Cristóvão, na Zona Norte. De acordo com as investigações, o crime foi motivado por uma discordância quanto ao valor a ser pago pelo rompimento de um preservativo durante um programa sexual.

Após a 1ª Vara Criminal da Capital do Rio de Janeiro expedir mandado de prisão temporária contra Lara, agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), já cientes de que a suspeita havia fugido para o estado vizinho, solicitaram apoio ao Departamento Especializado em Homicídios e Proteção à Pessoa do Espírito Santo (DEHPP-ES).

Policiais capixabas localizaram Lara na casa da mãe, na cidade de Vila Velha. Informada sobre a ordem judicial, ela não ofereceu resistência e foi encaminhada para a sede do DEHPP-ES. No momento da detenção ela apresentava lesões pelo corpo que teriam sido causadas, segundo seu relato, por uma briga com a companheira, identificada apenas como Michele.

Após a prisão, policiais da DHC seguiram para o Espírito Santo. A previsão de retorno ao Rio é para a noite desta terça (25), quando deverá ser cumprido o mandado de prisão.