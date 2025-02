O caso aconteceu no fim da manhã desta terça-feira (25), em Benfica - Divulgação

Publicado 25/02/2025 16:27 | Atualizado 25/02/2025 17:05

Rio - Um vigilante de escolta armada foi morto durante uma tentativa de assalto, no fim da manhã desta terça-feira (25), na Avenida Brasil, em frente à Fiocruz, na altura de Benfica, Zona Norte. A vítima, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhada para o Hospital Souza Aguiar, mas não resistiu aos ferimentos.

Os agentes faziam a escolta de um caminhão de produtos lácteos. Em imagens que circulam na internet, é possível ver as marcas dos disparos no para-brisas. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para a ocorrência, mas, ao chegar no local, a vítima já havia sido socorrida.

Por meio de nota, a empresa NY Seguranças lamentou a morte do agente e disse que estará prestando apoio aos familiares: "Nesse momento, nossa atenção está voltada para o cuidado dos familiares."

Ao ser procurada, a Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência. O caso segue sendo investigado pela 21ª DP (Bonsucesso).