O acidente ocorreu na Rua Santo Cristo - Google Street View

O acidente ocorreu na Rua Santo CristoGoogle Street View

Publicado 24/02/2025 06:55 | Atualizado 24/02/2025 07:25

Rio - Um jovem de 24 anos morreu depois do desfile do Bloco Pinto Sarado, no Santo Cristo, na região Central do Rio, na madrugada de sábado (22). Brendo S. da Silva teria caído de uma estrutura no local.



Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do quartel Central foram acionados às 00h05 para a Rua Santo Cristo, altura do número 135, próximo ao túnel do VLT. A vítima, no entanto, já foi encontrada sem vida.



De acordo com testemunhas, Brendo estava alcoolizado, subiu em uma "ponte", se desequilibrou e caiu. O bloco teve início por volta das 15h, mas foliões estenderam a festa na região.

Até o momento, não há informações sobre o enterro.