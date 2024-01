São Januário tem projeto de reforma e ampliação para 43 mil torcedores - Divulgação

São Januário tem projeto de reforma e ampliação para 43 mil torcedoresDivulgação

Publicado 13/01/2024 14:49

Rio - O Vasco quer usar a venda de naming rights (direitos de nome) para aumentar o orçamento da obra de São Januário. A nova diretoria do clube associativo, que assumirá no dia 22 de janeiro com Pedrinho como presidente, já considera que a situação está encaminhada para alavancar o projeto.



Pedrinho costurou acordo com José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, principal patrocinadora do Palmeiras. As reuniões aconteceram ainda em 2023 e ficou fechado que as negociações avançariam após a posse do novo mandatário do Vasco. As informações são do site "ge".

A diretoria cruz-maltina ainda aguarda a aprovação do projeto de Lei do Potencial Construtivo para dar os próximos passos na reforma de São Januário - os valores giram na casa dos R$ 500 milhões. A venda de naming rights seria para incrementar o projeto.

A reforma prevê ampliação de São Januário para 43 mil torcedores de capacidade. A Crefisa, com a Crefipar, empresa do grupo que venceu licitação da Arena Barueri, em São Paulo, deve assumir o projeto. A Colina Histórica, vale lembra, pertence ao clube associativo e não à SAF.