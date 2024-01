Payet e Rayan marcam em jogo-treino do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 13/01/2024 20:54

Uruguai - O Vasco venceu o jogo-treino contra a seleção da cidade de Maldonado pelo placar de 4 a 0, neste sábado (13), no CT do Deportivo Maldonado. Os gols da equipe comandada por Ramón Díaz foram marcados por Rayan (duas vezes), Payet e Rojas.



O jogo foi o primeiro compromisso do elenco principal do Vasco no calendário de pré-temporada em Punta del Este. No próximo dia 18 (quinta-feira), o Vasco encara o San Lorenzo, em duelo válido pela Série Río de la Plata, e no dia 21, o Deportivo Maldonado, equipe local.

A estreia do Vasco no Campeonato Carioca será na quinta-feira (18), às 19h30, contra o Boavista, em São Januário. O grupo será formado por atletas jovens, que também irão encarar o Sampaio Corrêa no dia 21. O elenco principal deve estar à disposição a partir da terceira rodada, conta o Madureira, no dia 25.