Revelado pelo Newell's Old Boy, Juan Sforza chamou a atenção da diretoria do Vasco - Divulgação / Newell's Old Boys

Publicado 13/01/2024 16:50

O Vasco está perto de fechar a contratação de Juan Sforza, do Newell's Old Boys. A negociação entre os clubes está bem encaminhada e gira em torno de 4 milhões de dólares (R$ 19,4 milhões) por 80% dos direitos econômicos do volante argentino de 21 anos.



Nos próximos dias, a troca de documentos e a definição das parcelas para o pagamento serão resolvidas para o acordo ser sacramentado. A aproximação do acerto entre os clubes foi informada primeiro pelo jornalista argentino Hernan Cabrera.



Essa seria mais uma aposta da SAF vascaína no mercado sul-americano. Em 2023, Orellano, de 23 anos, não deu certo e não deseja jogar mais no Brasil. Por outro lado, jogadores mais experientes se destacaram, como o argentino Veggeti e o chileno Medel.



Robert Rojas foi contratado para esta temporada e, a

Além de Juan Sforza, o paraguaioe, a presentado neste sábado (13) , já treina com o elenco na pré-temporada em Punta del Este.

Até o momento, o Vasco já anunciou três contratações. os zagueiros Rojas e João Victor, e o atacante David. Outro nome que está certo é Adson, do Nantes. Os dois clubes já se acertaram e estão por detalhes para a assinatura do contrato.