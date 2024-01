Marquinhos com a nova camisa do PSG - Foto: Divulgação/X @PSGbrasil

Marquinhos com a nova camisa do PSGFoto: Divulgação/X @PSGbrasil

Publicado 24/01/2024 21:49

França - Nesta quarta-feira, 24, o PSG, em parceria com a marca de Michael Jordan, apresentou o quarto uniforme do time para a temporada 2023/24. A camisa lançada é predominantemente dourada e também conta com estampas de elefante. Já as golas das mangas e do pescoço contam com detalhes nas cores azul e verde. Abaixo, veja como ficou:





A estreia do novo uniforme aconteceu nesta quarta-feira, em jogo do time feminino. O Paris Saint-Germain venceu o Ajax por 3 a 1 no Parque dos Príncipes, pela quinta rodada do Grupo C da Liga dos Campeões.

Jogadoras do PSG posam para foto antes do jogo contra o Ajax Foto: Divulgação/X @PSG_Feminines

Cabe destacar que esta será a segunda vez que a camisa contará com estampas de elefante , uma marca dos produtos que levam o nome do lendário jogador de basquete. A Jordan Brand, que faz parte da Nike, tem uma parceria de cinco anos com o PSG.