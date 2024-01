Endrick marcou o único gol do duelo entre Brasil e Bolívia, na estreia do Torneio Pré-Olímpico - Foto: Joilson Marconne/CBF

Publicado 24/01/2024 14:30

Caracas - O Brasil venceu o primeiro jogo no Torneio Pré-Olímpico por 1 a 0, sobre a Bolívia , na última terça-feira (23). O gol da partida foi marcado por Endrick, e o pai do garoto não escondeu a felicidade por presenciar esse momento no Estádio Brigido Iriarte, em Caracas, na Venezuela.

"Esse é um dos momentos que eu vou guardar para o resto da minha vida, ver meu filho jogar com a amarelinha, mesmo sendo a seleção olímpica. O Brasil sair daqui com um gol dele, nada mais merecido, não só por ele, mas por toda a equipe. É um garoto abençoado. Acho que Deus olhou lá de cima, apontou para ele e falou: 'é você, meu filho, você que quero abençoar'", declarou Douglas Ramos, pai do jogador.



Endrick abriu o placar nos primeiros minutos de jogo. Após um chute de Andrey Santos para frente, John Kennedy desviou de cabeça para o centroavante, que entrou cara a cara e teve tranquilidade para deslocar o goleiro adversário.

O segundo duelo da Seleção pré-olímpica na primeira fase do torneio será com a Colômbia, na sexta-feira (26), às 20h (de Brasília). O Brasil é o segundo colocado do Grupo A, atrás do Equador.