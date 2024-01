Endrick comemora gol marcado no jogo da seleção brasileira sub-23 - Foto: Joilson Marconne/CBF

Publicado 23/01/2024 18:55

Venezuela - O Brasil passou longe de fazer uma grande partida, mas foi o suficiente para sair com a vitória na estreia no Pré-Olímpico. A Seleção sub-23 bateu a Bolívia por 1 a 0 no Estádio Brigido Iriarte, nesta terça-feira, 23, pela segunda rodada do Grupo A do torneio. Endrick, logo no início do primeiro tempo, marcou o único gol do jogo.

Com o resultado, a seleção brasileira chegou aos três pontos e aparece na segunda colocação. A Bolívia tem um ponto e aparece em quarto. Ainda hoje, Equador e Venezuela medirão forças, a partir das 20h. Já a Colômbia folga nesta rodada.



Agora, a Canarinho vira a chave para a chave para a terceira rodada do torneio. O Brasil volta a campo na próxima sexta-feira, às 20h (de Brasília), para enfrentar a Colômbia no Estádio Brigido Iriarte.

O JOGO

Logo no primeiro ataque, aos quatro minutos do primeiro tempo, o Brasil abriu o placar no Estádio Brigido Iriarte. Após um chute de Andrey Santos para frente, John Kennedy desviou de cabeça para Endrick. O atacante avançou e bateu na saída do goleiro Adorno.

Entretanto, apesar desse começo, o Brasil não cumpriu as expectativas. A seleção brasileira criou muito pouco durante a etapa inicial e apostava em ligações diretas para atacar, o que não funcionou. Assim, com um atuação bem abaixo, a Canarinho foi para o intervalo sem mais nenhuma grande chance de gol criada.

Já a Bolívia pouco fez. La Verde até teve mais posse de bola, mas só conseguiu levar perigo em dois chutes de fora da área de Villamíl. O primeiro aos 23 minutos e o segundo aos 25 - ambos foram para fora.

No retorno para a etapa complementar, o Brasil finalmente voltou a incomodar a Bolívia. Aos cinco minutos, Marquinhos acertou um chute colocado na trave. Pouco depois, Michel balançou as redes, mas o impedimento foi marcado.

Passado isso, a Bolívia voltou a ter mais posse de bola. No entanto, novamente pouco produziu para conseguir o empate. As melhores chances foram dois chutes que acabaram indo para fora.



Pelo lado da seleção brasileira, o melhor momento ocorreu entre os 20 e 30 minutos. Nesse período, o Brasil criou três boas chances e Endrick teve um gol anulado por impedimento. Depois disso, pouco fez.

FICHA TÉCNICA

Bolívia x Brasil



Data e Hora: 23/1/2024, às 17h

Local: Estádio Brigido Iriarte, em Caracas (VEN)

Árbitro: Derlis López (PAR)



Cartões amarelos: Quinteros (BOL) / John Kennedy (BRA)

Cartões vermelhos: Antônio Carlos Zago (BOL)

Gol: Endrick (0-1) (04'/1ºT)

BOLÍVIA (Técnico: Antônio Carlos Zago)

Adorno; Yomar Rocha (Chura, 14'/2ºT), Quinteros, Eduardo Álvarez, Medina e Daniel Lino; Villamíl, Pablo Vaca, Lucas Chávez (Jhon Velásquez, 24'/2ºT) e Uzeda (Villarroel, 14'/2ºT); Briceño (Daniel Ribera, 24'/2ºT).

BRASIL (Técnico: Ramon Menezes)

Mycael; Marlon Gomes, Arthur Chaves, Michel e Kaiki Bruno; Bruno Gomes (Alexsander, 26'/2ºT) e Andrey Santos (Khellven, 49'/2ºT); Marquinhos (Maurício, 11'/2ºT), Guilherme Biro (Gabriel Pec, 11'/2ºT), John Kennedy (Pirani, 26'/2ºT) e Endrick.