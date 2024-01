Andrey Santos, volante da seleção brasileira pré-olímpica - Divulgação/CBF

Publicado 23/01/2024 21:10 | Atualizado 23/01/2024 21:10

Venezuela - A seleção brasileira venceu a Bolívia por 1 a 0 nesta terça-feira (23) em seu primeiro compromisso no Torneio Pré-Olímpico. Capitão da equipe, o volante Andrey Santos, afirmou que o grupo já esperava uma partida complicada na estreia e destacou as chances desperdiçadas para sair do Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas, com um placar mais confortável.

"A gente sabia da dificuldade que ia ser a partida. Todos os jogos são muito difíceis. Tivemos a experiência do Sul-Americano e do Mundial. Sabíamos que a Bolívia era uma adversário que competia muito. Só que eu acho que faltou um pouquinho mais a gente matar a partida. Tivemos chances, criamos chances, mas faltou matar. Agora é descansar e focar no próximo passo para seguir em frente", disse o jogador, após a partida.

Quem lidera o Grupo A do Pré-Olímpico é o Equador, que venceu a Colômbia por 3 a 0. Com o resultado, o Brasil fechou a primeira rodada na segunda posição por conta do saldo de gols.

O próximo compromisso da equipe comandada por Ramon Menezes será na sexta-feira (26), contra a Colômbia, às 20h (horário de Brasília).