Joelinton, meia do Newcastle e da seleção brasileira Divulgação/Newcastle

Publicado 23/01/2024 18:46

Inglaterra - O meio-campista Joelinton, da seleção brasileira e do Newcastle, precisou passar por cirurgia devido à uma lesão na coxa direita. O jogador deve perder todo o restante da temporada da Premier League, com previsão de retorno apenas para o mês de maio.

Joelinton sofreu o problema muscular no dia 6 de janeiro, na partida contra o Sunderland, pela Copa da Inglaterra. O jogador deixou o gramado com muitas dores no início do segundo tempo e, em um primeiro momento, o Newcastle indicou afastamento por seis semanas.

Na atual temporada, a quinta vestindo a camisa do clube inglês, o meia disputou 23 partidas e marcou três gols. Pela Seleção, Joelinton acumulou convocações sob o comando de Fernando Diniz para os jogos pelas Eliminatórias, atuando em cinco deles.