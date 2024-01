Jogadores da seleção da Palestina fizeram história na Copa da Ásia com a classificação inédita - Giuseppe Cacace/ AFP

Publicado 23/01/2024 18:15

A seleção da Palestina fez história na Copa da Ásia ao se classificar pela primeira vez para a fase de mata-mata. Em meio aos frequentes bombardeios da Faixa de Gaza por Israel, o que vitimou mais de 25 mil pessoas na guerra que dura três meses, os palestinos tiveram um motivo para sorrir com a vitória por 3 a 0 sobre Hong Kong.



O resultado colocou o país como um dos quatro melhores terceiros lugares, o que garantiu uma das vagas para as oitavas de final do torneio, que é disputado no Catar. Jogadores e torcedores no Estádio Abdullah bin Khalifa comemoraram bastante o feito histórico.



A Palestina terminou com os mesmos quatro pontos que os Emirados Árabes, mas perdeu o segundo lugar do Grupo C no saldo de gols. Já o Irã foi o primeiro com nove pontos, enquanto Hong Kong ficou com 0.



Além dos palestinos, a Síria também fez história ao se garantir na próxima fase da Copa da Ásia, ao vencer a Índia por 1 a 0. Outro que se classificou pela primeira vez foi o Tajiquistão.



Até o momento, também estão classificados: Catar, Austrália, Uzbequistão, Iraque e Arábia Saudita.