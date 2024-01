Presidente do Palmeiras, Leila Pereira e o técnico Abel Ferreira - Cesar Grego / Palmeiras

Publicado 23/01/2024 16:41

Rio - O Palmeiras viu as declarações de John Textor sobre um suposto interesse do Verdão no atacante do Botafogo, Júnior Santos, como um interesse do norte-americano de criar uma "falsa rivalidade" entre os dois clubes. As informações são do portal "GE".

Além disso, o Alvinegro também nega o interesse na contratação do atacante. O suposto interesse em Júnior Santos foi noticiado pela "ESPN", e por seu perfil oficial no Twitter, o administrado do Botafogo afirmou que o clube paulista: "deveria comprar em outro lugar. No Botafogo, os jogadores preferem jogar 11 contra 11".

O Palmeiras se sagrou campeão do Brasileiro no ano passado, após o Botafogo liderar a competição praticamente inteira. Na ocasião, John Textor reclamou de algumas decisões da arbitragem e sugeriu favorecimento ao clube paulista.

Na comemoração da conquista da Série A, alguns jogadores do Palmeiras ironizaram a derrocada do Botafogo na competição e alguns dos atletas alvinegros.