Salah - AFP

SalahAFP

Publicado 23/01/2024 16:00 | Atualizado 23/01/2024 16:00

Rio - De volta à Inglaterra a pedido do Liverpool, o atacante Mohammed Salah, de 31 anos, teve uma lesão mais grave que o esperado. De acordo com o empresário do egípcio, Ramy Abbas, o craque deverá ficar sem jogar por pelo menos três semanas.

"A lesão de Mohammed é mais séria do que inicialmente pensado e ele ficará fora por 21 a 28 dias, e não dois jogos. Sua melhor chance de participar da atual Copa Africana de Nações é passar por reabilitação intensiva no Reino Unido e voltar à seleção assim que estiver apto", publicou nas redes sociais.

Com isso, a probabilidade de Salah voltar a entrar em campo pela seleção egípcia na Copa Africana de Nações é pequena. A equipe teria que chegar na decisão do torneio e ainda assim a participação do craque seria incerta.

Mohammed Salah sofreu uma lesão muscular durante o empate do Egito com Gana, na última quinta-feira, tendo deixado o campo no fim do primeiro tempo.