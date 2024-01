Segundo o jornal britânico 'Times', Mourinho teria solicitado ao seu agente uma reunião com o presidente do clube italiano - AFP

Itália - A imprensa europeia coloca José Mourinho como possível candidato para assumir o Napoli. De acordo com o jornal britânico 'Times', o técnico português teria solicitado ao seu agente, Jorge Mendes, uma reunião com Aurelio De Laurentiis, presidente do clube italiano. A dupla tem amizade de longa data.

Mourinho deseja permanecer na Itália. Recentemente, o treinador recusou proposta do Al-Shabab, da Arábia Saudita. Entretanto, existem alguns empecilhos para o acerto com o Napoli: o estilo de jogo e as altas cifras que a contratação demandaria.

O Napoli, que foi campeão italiano com Luciano Spalletti na temporada passada, iniciou 2023/24 com Rudi Garcia e, atualmente, é comandado por Walter Mazzari, que venceu somente cinco de 13 jogos no cargo.



Nas oitavas da Liga dos Campeões, o Napoli terá o Barcelona pela frente. O jogo de ida, no Estádio Diego Armando Maradona, está marcado para o dia 21 de fevereiro, quarta-feira.