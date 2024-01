Goleiro Mike Maignan, do Milan, foi vítima de racismo - Gabriele Menis/AFP

Itália - A Udinese foi punida pelos ataques racistas de torcedores da equipe contra o goleiro francês Mike Maignan, do Milan, no último sábado (20), e terá de mandar uma partida com portões fechados. A decisão da comissão disciplinar da Serie A italiana foi publicada nesta terça-feira (23).

"O juiz desportivo decidiu punir a Udinese com um jogo com portões fechados levando em conta a súmula do árbitro, assim como o relatório dos representantes da procuradoria da federação, a respeito dos atos de discriminação racial em várias ocasiões durante o jogo de sábado", diz o comunicado.

Maignan foi alvo de ofensas por um grupo de torcedores da Udinese, que reproduziram sons de macaco no Estádio Friuli, em duelo pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. O goleiro comunicou ao trio de arbitragem e deixou o gramado com companheiros de elenco. O jogo ficou paralisado por cinco minutos, e terminou com a vitória do Milan por 3 a 2. Um dos criminoso



No dia seguinte, em publicação nas redes sociais, Maignan cobrou a federação italiana e exigiu um posicionamento para evitar novos casos: "Se vocês não fazem nada, vocês também são cúmplices."

Um dos torcedores foi identificado pela Udinese, que o baniu para sempre das partidas da equipe como mandante.