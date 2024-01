Luiz Henrique - Divulgação / Betis

Publicado 23/01/2024 19:38 | Atualizado 23/01/2024 19:50

Rio - Luiz Henrique não deve retornar para o futebol brasileiro. O RB Leipzig, da Alemanha, avançou nas negociações com o Real Betis, da Espanha, para contratar o jogador, de acordo com as informações do jornal espanhol "Relevo".

O RB Leipzig ofereceu 20 milhões de euros (R$ 107 milhões) para adquirir os direitos econômicos do jogador brasileiro. O Real Betis pedia, pelo menos, 18 milhões de euros (R$ 95,5 milhões) para negociá-lo. Luiz Henrique foi comprado por 8 milhões de euros fixos (cerca de R$ 44 milhões).

Contratado em 2022, Luiz Henrique encantou no início de sua passagem pelo Real Betis, mas perdeu espaço na temporada 2023/24. O jogador, de 23 anos, foi alvo do Fluminense, Flamengo e Corinthians, mas não houve acordo sobre os valores com o clube espanhol.

O Fluminense ofereceu 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,37 milhões) pelo empréstimo, com opção de compra. O Flamengo sinalizou com empréstimo com opção de compra fixado em 14 milhões de euros (R$ 75 milhões), mas também sem sucesso, assim como o Corinthians, que ofereceu um valor inferior.

Após as recentes atuações de Luiz Henrique, o Real Betis aumentou o desejo de negociá-lo. O brasileiro se destacou na derrota diante do Barcelona e participou dos dois gols marcados por Isco. Ele também foi bem na vitória por 1 a 0 sobre o Granada. O clube espanhol tomará uma decisão em breve.