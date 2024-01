Victor Cuesta deixou o Botafogo e acertou com o Bahia - Divulgação/Bahia

Publicado 23/01/2024 19:07

Rio - O Bahia anunciou, nesta terça-feira (23), a contratação do zagueiro Victor Cuesta, de 35 anos. O argentino naturalizado brasileiro estava fora dos planos do Botafogo para 2024 e assina com o Esquadrão de Aço até o fim de 2025, com opção de renovação por mais um ano.

Victor Cuesta é um sonho antigo do Bahia. No início de 2023, quando ainda pertencia ao Internacional e defendia o Botafogo por empréstimo, o zagueiro entrou na mira do clube nordestino, que pressionou a situação e praticamente obrigou o Alvinegro a comprar seus direitos econômicos.

Na última temporada, "El Patrón", como é conhecido, disputou 35 jogos como titular do Botafogo no Campeonato Brasileiro e marcou um gol. Ele, que chegou ao clube em 2022 como uma das grandes contratações da SAF de John Textor, terminou sua passagem em baixa em meio à críticas na reta final após a perda do título brasileiro.

O jogador termina sua passagem pelo Botafogo com 91 partidas disputadas e oito gols marcados.