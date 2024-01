Neymar ao lado de Marcelo Barros, presidente da Portuguesa-RJ - Divulgação/Portuguesa-RJ

Publicado 23/01/2024 21:43 | Atualizado 23/01/2024 22:05

Rio - Tradicional clube carioca, a Portuguesa publicou em suas redes sociais uma foto de Neymar no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, nesta terça-feira (23). O craque posou com a camisa da Zebra e o número 100, em alusão ao centenário do clube, ao lado do presidente Marcelo Barros.

Neymar esteve na casa da Portuguesa para gravação de um comercial, e o clube da Zona Norte do Rio brincou sobre a chegada do astro.

O atacante ainda se recupera de uma lesão no joelho esquerdo e está em processo pós-operatório. Neymar, do Al-Hilal, da Arábia Saudita, atuou pela última vez no dia 17 de outubro de 2023, na derrota da seleção brasileira para o Uruguai pelo placar de 2 a 0.

A Portuguesa volta a campo nesta quarta-feira, contra o Sampaio Corrêa, no Luso Brasileiro, pelo Campeonato Carioca. A Lusa, que venceu o Bangu na estreia e perdeu para o Fluminense na segunda rodada, ocupa a sexta colocação.