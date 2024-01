Emoção do tradutor do técnico, à esquerda, e do jornalista, à direita, após a classificação da Síria - Foto: Reprodução

Catar - Um momento emocionante marcou a inédita classificação da Síria para as oitavas de final da Copa da Ásia, nesta terça-feira, 23. Durante entrevista pós-jogo do treinador Héctor Cúper, o jornalista do canal BeIN Sports que o entrevistava e o tradutor do técnico choraram e se abraçaram. Confira no vídeo abaixo:

الجميع يبكي الجميع يبكي فرحاً لسورية الله اكبر pic.twitter.com/wpJ6SlncMm — كورة سوريا (@Syriasfootball) January 23, 2024

A classificação da Síria veio com a vitória sobre a Índia por 1 a 0 no Al-Bayt Stadium, no Catar, nesta terça-feira, pela terceira rodada do Grupo B. Omar Kharbin, aos 31 minutos do segundo tempo, marcou o único gol do jogo.

Também estão classificadas para as oitavas de final as seguintes seleções: Arábia Saudita; Austrália; Catar; Emirados Árabes Unidos; Iraque; Irã; Tajiquistão; e Uzbequistão.