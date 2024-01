Éder Militão - Divulgação / Real Madrid

Éder Militão

Publicado 23/01/2024 12:15

Rio - Jogador da seleção brasileira na última Copa do Mundo, o zagueiro Éder Militão, de 26 anos, renovou seu contrato com o Real Madrid até junho de 2028. O anuncio foi feito pelo clube espanhol, nesta terça-feira, através das redes sociais.

Revelado pelo São Paulo, Éder Militão deixou o futebol brasileiro rumo ao Porto em 2018. Após uma temporada no futebol português foi comprado pelo Real Madrid. Na época, o clube espanhol desembolsou algo em torno de 50 milhões de euros (cerca de R$ 215 milhões na cotação do período).

Militão não entra em campo desde agosto, quando sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, na partida contra o Athletic Bilbao, no primeiro jogo do Campeonato Espanhol, nesta temporada. O brasileiro está em reta final da recuperação e deverá voltar a atuar no fim de fevereiro ou no começo de março.

O zagueiro é o terceiro brasileiro do elenco do Real Madrid a renovar com o clube espanhol recentemente. Os atacantes Vini Jr, que ampliou o vínculo até junho de 2027, e o Rodrygo, que fica até junho de 2028, haviam assinado um novo contrato anteriormente.