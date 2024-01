Joel Embiid anotou 70 pontos e estabeleceu a maior marca da história do Philadelphia 76ers - JESSE D. GARRABRANT / AFP

Joel Embiid anotou 70 pontos e estabeleceu a maior marca da história do Philadelphia 76ersJESSE D. GARRABRANT / AFP

Publicado 23/01/2024 13:55 | Atualizado 23/01/2024 14:00

Rio - A NBA viveu uma noite de recordes nesta segunda-feira (22). O pivô Joel Embiid anotou 70 pontos na vitória do Philadelphia 76ers sobre o San Antonio Spurs por 133 a 123 e estabeleceu o recorde de pontos da franquia. O camaronês, de 29 anos, é o atual MVP da liga norte-americana de basquete.

O pivô camaronês entrou para o "clube dos 70". Somente Wilt Chamberlain (cinco vezes), David Thompson, Elgin Baylor, David Robinson, Donovan Mitchell, Damian Lillard e Devin Booker anotaram 70 pontos ou mais. Wilt Chamberlain (100) e Kobe Bryant (81) são os únicos que ultrapassaram a barreira dos 70 pontos.

O recorde de Joel Embiid pelo Philadelphia 76ers aconteceu na mesma data em que Kobe Bryant estipulou o recorde de pontos do Los Angeles Lakers. Em 22 de janeiro de 2006, o ex-ala-armador anotou 81 pontos na vitória dos Lakers sobre o Toronto Raptors. Esta foi a segunda maior pontuação da história da NBA.

Recorde em Minnesota

Karl-Anthony Towns também viveu uma noite especial na NBA. O pivô, de 28 anos, anotou 62 pontos e estabeleceu o recorde de pontos do Minnesota Timberwolves. Porém, não teve a mesma sorte de Embiid e não evitou a derrota diante do Charlotte Hornets por 128 a 125.

Maiores pontuações da história da NBA:

1) Wilt Chamberlain (Philadelphia Warriors) - 100 pontos contra o New York Knicks em 1962

2) Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) - 81 pontos contra o Toronto Raptors em 2006

3) Wilt Chamberlain (Philadelphia Warriors) - 78 pontos contra o Los Angeles Lakers em 1961

4) Wilt Chamberlain (Philadelphia Warriors) - 73 pontos contra o Chicago Packers em 1962

4) Wilt Chamberlain (San Francisco Warriors) - 73 pontos contra o New York Knicks em 1962

4) David Thompson (Denver Nuggets) - 73 pontos contra o Detroit Pistons em 1978

7) Wilt Chamberlain (San Francisco Warriors) - 72 pontos contra o Los Angeles Lakers em 1962

8) Elgin Baylor (Los Angeles Lakers) - 71 pontos contra o New York Knicks em 1960

8) David Robinson (San Antonio Spurs) - 71 pontos contra o Los Angeles Clippers em 1994

8) Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) - 71 pontos contra o Chicago Bulls em 2003

8) Damian Lillard (Portland Trail Blazers) - 71 pontos contra o Houston Rockets em 2023

12) Wilt Chamberlain (San Francisco Warriors) - 70 pontos contra o Syracuse Nationals em 1963

12) Devin Booker (Phoenix Suns) - 70 pontos contra o Boston Celtics em 2017

12) Joel Embiid (Philadelphia 76ers) - 70 pontos contra o San Antonio Spurs em 2024