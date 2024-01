Traçado da nova pista de Fórmula 1 em Madrid, na Espanha, será com parte na rua e outra no circuito - Divulgação

Publicado 23/01/2024 11:31 | Atualizado 23/01/2024 11:34

A Fórmula 1 anunciou nesta terça-feira que vai voltar a organizar corridas em Madri, a partir de 2026. A capital espanhola assinou contrato até 2035, o que gera incertezas sobre o futuro do GP atualmente disputado em Barcelona. Em 2026, a categoria deve contar com as duas provas no calendário.



O anúncio desta terça vai marcar o retorno da F-1 a Madri após 45 anos. A última corrida na cidade aconteceu em 1981, no Circuito de Jaram. Jerez de la Frontera recebeu o GP da Espanha da F-1 entre 1986 e 1990 e também em 1994 e 1997. O país europeu sediou ainda o GP da Europa na cidade de Valência, num traçado de rua, entre 2008 e 2012.



Tradicionalmente, o GP da Espanha é disputado no Circuito da Catalunha, em Barcelona, desde 1991. O contrato da cidade vai até 2026 e os organizadores já avisaram que têm a intenção de estender o vínculo. Chefão da F-1, Stefano Domenicali indicou que a Espanha poderá receber duas provas ao mesmo tempo no futuro.



Para assinar o contrato, Madri prometeu um novo circuito, que mesclará trechos de rua e de asfalto tradicional. O traçado terá comprimento de 5,4 quilômetros, com 20 curvas e estimativa de ter uma volta, nos treinos classificatórios, de 1min32s. O circuito, que ainda precisará ser homologado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), será construído do redor do centro de convenções IFEMA Madrid.



O projeto prevê a construção de um prédio no paddock, uma torre, escritórios e áreas de hospitalidade VIP e de entretenimento. De acordo com a F-1, o novo circuito terá capacidade para receber até 110 mil torcedores por dia. Mas há previsão de aumento para 140 mil ainda na primeira metade do contrato. Será, assim, um dos maiores autódromos em atividade no mundo.

"Madri é uma cidade incrível, com uma incrível herança esportiva e cultural. O anúncio de hoje inicia um novo capítulo para a Fórmula 1 na Espanha. "Isso realmente resume a visão da Fórmula 1 de criar um espetáculo de esporte e entretenimento de vários dias que ofereça o máximo valor aos fãs e adote a inovação e a sustentabilidade."



Uma das vantagens do novo circuito é a questão logística e de transporte. O traçado vai ficar a cinco minutos de distância do aeroporto de Madri, perto de uma estação de metrô e com fácil acesso a ônibus. Segundo a F-1, o GP será "um dos mais acessíveis de todo o calendário".