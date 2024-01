Luiz Henrique, alvo do Flamengo, em ação na partida entre Betis e Barcelona - Cristina Quicler/AFP

Publicado 22/01/2024 21:58

Rio - O Flamengo foi até a Espanha negociar diretamente com o Betis pela transferência do atacante Luiz Henrique, mas se viu em cenário complicado ao fim da passagem, representado por Marcos Braz e Bruno Spindel. As boas apresentações do ponta nos dois últimos jogos fizeram com que o clube espanhol reafirmasse a posição de apenas vender, praticamente limando as possibilidades de um empréstimo.

A negociação é considerada complicada desde o início, mesmo com a diretoria rubro-negra avançando nos últimos dias nas conversas para assinar com o jogador revelado pelo Fluminense. O Betis havia aceitado o empréstimo com obrigação de compra e com valores acessíveis para os cariocas.

Luiz Henrique, no entanto, conta com prestígio do técnico Manuel Pellegrini e foi titular sem ser substituído nas partidas contra Granada (1-0) e Barcelona (2-4). O atacante também desperta interesse de clubes europeus em meio ao destaque, isso fez com que o Betis voltasse à palavra inicial de só negociar com o pagamento de 18 milhões de euros (cerca de R$ 98 milhões). As informações são do site "ge".

As conversas seguem e devem se estender até o fim da janela do Velho Continente - no dia 2 de fevereiro. Os representantes de Luiz Henrique não descartam retorno ao Brasil, mas estão focados em um contrato no exterior.