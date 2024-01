Thiago Maia pode deixar o Flamengo - Marcelo Cortes / CRF

Thiago Maia pode deixar o FlamengoMarcelo Cortes / CRF

Publicado 22/01/2024 17:46

Rio - O Internacional não desistiu da contratação do volante Thiago Maia, do Flamengo. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o clube gaúcho avisou aos representantes do jogador que enviará uma nova proposta ao Rubro-Negro em breve.

A primeira oferta feita pelo Internacional foi recusada pelo Flamengo. O Colorado acenou com 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 16 milhões) pelos 50% que pertencem ao time carioca, mas a diretoria rubro-negra quer pelo menos 5 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões). Os números da nova proposta ainda não foram definidos.

Na última semana, Thiago Maia foi liberado da viagem de pré-temporada do Flamengo aos Estados Unidos para acertar detalhes da transferência. O jogador chegou a se despedir dos companheiros no Ninho do Urubu, mas a negociação acabou travando.