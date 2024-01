Luiz Henrique - Divulgação/ Real Betis

Publicado 22/01/2024 17:20

Rio - O Flamengo segue negociando a contratação do atacante Luiz Henrique, de 23 anos, do Real Betis, mas a negociação é extremamente complicada. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o clube espanhol continua irredutível em relação ao pedido pelo brasileiro.

O italiano afirmou que já houve encontros entre os dirigentes do Flamengo e do clube de Sevilha, mas sem avanços. O valor desejado pelo Betis para liberá-lo é de 18 milhões de euros (algo em torno de R$ 96,79 milhões).

Após iniciar a temporada em baixa, Luiz Henrique teve boas atuações nos últimos jogos do Betis, o que complica ainda mais a situação do Flamengo em relação a uma pedida mais baixa. O desejo do clube carioca é uma negociação por empréstimo com opção de compra.

O atacante foi revelado nas categorias de base do Fluminense e se profissionalizou em 2020. Dois anos depois foi vendido ao Betis. Pelo Tricolor foi campeão do Carioca de 2022.