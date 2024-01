Matheuzinho é lateral-direito do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 22/01/2024 13:20

Rio - Apesar de treinar com o elenco do Corinthians desde a última semana, Matheuzinho ainda não é jogador do clube paulista. Segundo o jornalista Venê Casagrande, Flamengo e Timão seguem com impasse em relação ao valor da opção de compra e por isso ainda não assinaram o contrato de empréstimo.

O Corinthians luta para que o Flamengo tope incluir em contrato um valor para compra de 6 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões). No entanto, o time carioca insiste que a cláusula seja apenas de preferência de compra, sem nenhum valor pré-estabelecido.

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, já deixou claro que não assinará o contrato caso seu desejo não seja atendido. Caso o impasse seja resolvido, Matheuzinho será emprestado ao clube paulista até o fim do ano.

Nesta janela, Matheuzinho também esteve na mira do Red Bul Bragantino, que ofereceu 5 milhões de euros (R$ 26,8 milhões) por sua contratação. Na época, o Flamengo deu sinal positivo, mas o jogador não se interessou em defender o Massa Bruta. Com o Corinthians, a situação foi diferente.



Revelado pelo Londrina, Matheuzinho chegou ao Flamengo em 2019 para integrar a equipe sub-20. Promovido ao profissional no ano seguinte, o lateral-direito viveu bons momentos com a camisa rubro-negra. Entretanto, viveu um ano de 2023 irregular, com apenas 26 jogos na temporada, mesmo com a posição sem ter um titular absoluto.