Lance do jogo entre Flamengo e CruzeiroFoto: Mauro Horita/Cruzeiro

Publicado 22/01/2024 21:25

Barueri - O Flamengo se despediu da Copinha 2024 na noite desta segunda-feira, 22. Isso porque o Rubro-Negro perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1 na Arena Barueri, em jogo único válido pela semifinal da competição. A Raposa, por sua vez, avançou à decisão.

O adversário do time mineiro sairá do confronto entre Novorizontino e Corinthians. As duas equipes paulistas medirão forças na nesta segunda-feira, às 21h30, na Neo Química Arena.

OS GOLS

O Cruzeiro impôs um forte ritmo na volta do intervalo e abriu o placar logo aos cinco minutos do segundo tempo. Jhosefer descolou um lindo lançamento para Bruno Alves, que apareceu nas costas da defesa rubro-negra para cabecear. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar.

A Raposa ainda teve uma chance clara de ampliar três minutos depois. Após um vacilo do Flamengo na saída de bola, o Cruzeiro recuperou a posse, e Tevis ficou cara a cara com o goleiro Lucas Furtado. Ele, contudo, pegou mal na bola e mandou por cima.

Aos 13 minutos, o Fla deixou tudo igual no marcador. Caio Garcia acionou Victor Silva, que invadiu a área pelo lado esquerdo, pedalou na frente da marcação e cruzou rasteiro para Welinton. Livre de marcação, o atacante não perdoou e empatou a semifinal.

A alegria rubro-negra, contudo, durou pouco. Isso porque o Cruzeiro retomou a vantagem aos 24 minutos. Após uma revisão no VAR, a arbitragem assinalou pênalti à favor da Raposa. Gui Meira foi para cobrança, deslocou o goleiro e marcou.

AGENDA

A final da Copinha acontecerá na próxima quinta-feira, dia 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo. O local e o horário ainda serão confirmados pela Federação Paulista de Futebol.