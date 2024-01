Filipe Luís - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Filipe LuísGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 22/01/2024 14:41

Ivan Palanco Divulgação Rio - Técnico do sub-17 do Flamengo a partir desta segunda-feira (22) , Filipe Luís terá novidades em sua comissão técnica. A pedido do ex-lateral, o clube contratou o espanhol Ivan Palanco para ser seu auxiliar técnico no novo desafio. A informação é do canal Flazoeiro.

Ivan, de 43 anos, é formado no Barcelona e também coleciona passagens por clubes do Catar e do Japão. Ele será o braço direito do ex-lateral, recém-aposentado dos gramados.

Além de Ivan, Filipe Luís também terá Daniel Alegria como auxiliar. O ex-lateral pediu à diretoria rubro-negra para ter uma comissão mais robusta do que o normal para a categoria e teve seu desejo atendido.