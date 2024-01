Arrascaeta em treino do Flamengo - Marcelo Cortes/CRF

Publicado 22/01/2024 09:00 | Atualizado 22/01/2024 09:13

Estados Unidos - Um dos principais ídolos da história recente do Flamengo, Arrascaeta, de 29 anos, terá a oportunidade de atuar em 2024 com mais dois compatriotas e companheiros da seleção uruguaia. Além de Guillermo Varela, que já fazia parte do elenco do Rubro-Negro, Nicolás de La Cruz e Matías Viña foram contratados. O camisa 14 citou os benefícios que o clube carioca poderá ter com a chegada dos reforços.

"Com certeza (facilita a adaptação), são caras que já temos conhecimento da seleção. Fico feliz que possa estar do nosso lado. Ele já conhece o futebol brasileiro, com certeza vai ajudar muito o nosso time. Tomara que tanto ele quanto o Nico (De la Cruz) possam fazer uma grande temporada", afirmou durante a zona mista após a vitória em cima do Philadelphia Union.

Arrascaeta relembrou seu período de adaptação no futebol brasileiro, que não foi fácil. Porém, o apoiador citou que chegou ao Cruzeiro ainda muito novo. Viña e De La Cruz tem 26 anos e o lateral já atuou pelo Palmeiras.

"Eu vim muito novo, isso às vezes pode te atrapalhar um pouquinho. Trocar o costume que tinha no dia a dia, não conhecer ninguém... Então era muito novo, mas foi bom, gostei. Me adaptei rápido ao clube (na época o Cruzeiro), companheiros, e graças a Deus construí uma carreira maravilhoso no Brasil", disse.