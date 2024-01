Ao lado de Arrascaeta, De La Cruz teve boa estreia pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 22/01/2024 10:51 | Atualizado 22/01/2024 12:08

Estados Unidos - O meia uruguaio De La Cruz fez sua estreia com a camisa do Flamengo no domingo (21). Ele entrou no intervalo da vitória rubro-negra por 2 a 0 sobre o Philadelphia Union . No meio-campo, jogou ao lado do compatriota Arrascaeta, e gostou da parceria.

"Eu me sinto cômodo em jogar com Arrascaeta, facilita muitíssimo as coisas. Mas tanto com ele quanto com o restante dos companheiros, tem muita hierarquia, muito talento técnico dentro do elenco. Também os garotos que estão subindo da base têm muita personalidade, e isso vai se refletir no ano", ponderou De La Cruz.

Na seleção uruguaia, normalmente, um é reserva do outro. Entretanto, ao lado de Arrascaeta, o novo camisa 18 do Flamengo teve boa estreia. De La Cruz finalizou três vezes, mas parou nas mãos do goleiro adversário.

O uruguaio também comentou a adaptação no geral ao novo ambiente de trabalho, e garantiu que foi bem recebido pelo grupo: "Tentarei me adaptar o mais rápido possível em linhas gerais. O grupo me recebeu muito bem, me acompanhou nestes primeiros dias, creio que isso vai ser importante para a adaptação. Vou dar tudo de mim para que seja o mais rápido possível e ajudar o time onde me colocarem".

Os principais jogadores do Flamengo voltam a campo no sábado, quando enfrentarão o Orlando City no Exploria Stadium, no segundo e último amistoso da pré-temporada nos Estados Unidos.