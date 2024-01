Luiz Henrique em ação pelo Betis contra o Barcelona - AFP

Publicado 23/01/2024 10:00 | Atualizado 23/01/2024 10:02

Rio - O atacante Luiz Henrique, de 23 anos, está mais distante do Flamengo. O jornal espanhol "Estadio Deportivo", de Sevilha, afirmou que a tendência é o brasileiro permanecer no Real Betis até o fim da atual temporada europeia e reforçou que o clube espanhol deseja uma quantia de 18 milhões de euros (R$ 97,56 milhões) para negociar o jogador, que foi revelado pelo Fluminense.

A publicação citou, inclusive, o interesse do Flamengo e reforçou que o Betis não irá negociar o brasileiro por "trocados". O Rubro-Negro deseja a contratação por empréstimo com opção de compra. Porém, o clube de Sevilha continua irredutível.

A publicação reforçou que apesar do Rubro-Negro ter enviado representantes para Sevilha, o Betis não tem interesse em alterar os valores da negociação. O clube espanhol comprou o atacante junto ao Fluminense no meio de 2022.

No total, Luiz Henrique entrou em campo em 63 partidas, fez quatro gols e deu dez assistências. Após um começo de temporada oscilante, o brasileiro tem atuado melhor nas últimas partidas e reforçando o interesse do Betis de obter uma valorização maior em uma possível transferência do atacante.