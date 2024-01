Arturo Vidal nos tempos de Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Arturo Vidal nos tempos de FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 23/01/2024 11:09

Rio - O meia chileno Arturo Vidal, de 36 anos, foi anunciado como reforço do Colo-Colo para 2024. O veterano, que estava no Athletico-PR, retornou ao clube que o revelou após 17 temporadas. Ele irá disputar a Libertadores de 2024 pelo clube de seu país.





Le damos la bienvenida al futbolista más ganador en la historia de Chile, ¡a nuestro gran Arturo Erasmo Vidal Pardo!



Nos volvemos a encontrar, King pic.twitter.com/3wz8Puj2Zz — Colo-Colo (@ColoColo) January 23, 2024

Vidal se despediu do Furacão após atuar em apenas nove partidas. O veterano está em reta final de recuperação de uma lesão no joelho que sofreu em setembro, quando estava defendendo o Chile nas Eliminatórias.

A passagem do veterano pelo futebol brasileiro foi bastante frustrante. Antes do Athletico-PR, Vidal jogou no Flamengo entre 2022 e 2023. Apesar de ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o chileno ficou no banco de reservas na maioria das partidas.

Revelado na base do Colo-Colo, Vidal atuou no clube de 2005 a 2007, entrando em campo em 56 partidas, anotando cinco gols. Depois disso, o chileno se transferiu para o Bayer Leverkusen. Vidal ainda atuou por Juventus, Bayern, Barcelona e Inter de Milão, antes de chegar ao Flamengo.