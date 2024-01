Cristiano Ronaldo confirmou que sofreu uma lesão, mas não disse qual - Divulgação / Al-Nassr

Cristiano Ronaldo confirmou que sofreu uma lesão, mas não disse qualDivulgação / Al-Nassr

Publicado 23/01/2024 13:02

O Al-Nassr cancelou os dois amistosos que faria na China contra o Shanghai Shenhua, na quarta-feira (24) e o o Zhejiang, no domingo (28). O clube árabe não explicou o motivo, mas Cristiano Ronaldo, sim. O craque português fez um comunicado aos chineses e avisou que sofreu uma lesão e por isso não poderia jogar.



A presença de Cristiano Ronaldo costuma ser o principal motivo para o Al-Nassr marcar alguns amistosos fora da Arábia Saudita, o que rende bons acordos comerciais. Os ingressos para os dois jogos já estavam esgotados, por exemplo.



"Infelizmente, é um problema que é parte do futebol, é parte da minha vida. Estou aqui com os fãs, os chineses, e continuaremos aqui em Shenzen, amando a turnê. Podemos ver as pessoas conosco, e estamos tristes, mas o que podemos prometer é que voltaremos ao país para jogar e fazer o povo chinês feliz. Este é meu objetivo. Eu amo o país e quero jogar para vocês", disse.



O cancelamento aconteceu um dia depois de a delegação do Al-Nassr desembarcar na China. O clube seguirá em Shenzen como parte da preparação para o retorno do Campeonato Saudita, em fevereiro.



Mas a delegação retorna à Arábia Saudita ainda no fim deste mês, para outros dois amistosos, contra Inter Miami e Al-Hilal. A lesão de Cristiano Ronaldo coloca em dúvida o reencontro com Messi, do time americano.