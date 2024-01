Emanuel Benjamin é lateral-direito e defende o Real Madrid - Divulgação/Real Madrid

Publicado 23/01/2024 14:57 | Atualizado 23/01/2024 15:03

Rio - A joia brasileira Emanuel Benjamin, de 16 anos, foi convocada pela Itália para defender o sub-17 em amistoso. O lateral-direito, que vive na Espanha há seis anos, atua no time juvenil do Real Madrid desde 2022 e tem contrato até junho de 2025.

Emanuel Benjamin nasceu em Blumenau, em Santa Catarina, mas mora na Espanha desde 2018, quando se mudou com a família e iniciou a carreira na base em pequenas equipes de Madrid. Ele tem passaporte italiano e nunca recebeu sondagem da CBF para as seleções de base do Brasil.

O lateral começou a carreira no futsal em Santa Catarina e, depois, no Paraná. Na Espanha, defendeu o AD Complutense e o Rayo Vallecano como atacante, e se tornou lateral no Getafe. Em julho de 2022, foi recrutado pelo Real Madrid, onde assinou o primeiro contrato profissional em março do ano passado.