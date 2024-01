Ronaldinho vestiu a camisa do Barcelona e ganhou o prêmio de melhor do mundo duas vezes - AFP PHOTO / LLUIS GENE

Ronaldinho vestiu a camisa do Barcelona e ganhou o prêmio de melhor do mundo duas vezesAFP PHOTO / LLUIS GENE

Publicado 23/01/2024 16:00

Inglaterra - O ex-zagueiro inglês Rio Ferdinand revelou que Alex Ferguson sempre sonhou com a contratação de Ronaldinho para o Manchester United. Entretanto, frustrado, sem o craque brasileiro, o escolhido para ser contratado foi Cristiano Ronaldo, em 2003.

"Lembro-me que estivemos perto de contratar o Ronaldinho, mas ele preferiu o Barcelona quando deixou o PSG. O técnico (Ferguson) queria o Ronaldinho e ficou devastado", declarou Ferdinand, no podcast 'The Obi One'.

Sem Ronaldinho, o Manchester United selou uma das maiores contratações de sua história: Cristiano Ronaldo. O clube disputou um amistoso contra o Sporting, de Portugal, e CR7 impressionou Ferguson, que encaminhou o negócio.



"Nós fomos à inauguração do estádio do Sporting, em Lisboa. O Cristiano Ronaldo jogou, e o resto é história. O Cristiano teve sorte pelo fato de o United tê-lo contratado. Foi apenas pela desilusão de não ter conseguido o Ronaldinho naquela época", contou o ex-zagueiro.

Ao todo, o craque português entrou em campo 239 vezes na primeira passagem pelo United e marcou 118 gols, sendo eleito uma vez o melhor jogador do mundo. Ronaldinho, por outro lado, brilhou no Barcelona, e ganhou o prêmio de melhor do mundo duas vezes.