O técnico francês Jean-Louis Gasset não resistiu à má campanha da Costa do Marfim na Copa Africana de NaçõesIssouf Sanogo / AFP

Publicado 24/01/2024 13:16

A Costa do Marfim ainda tem chances de se classificar para as oitavas de final da Copa Africana de Nações, mas não quis esperar os resultados da tarde desta quarta-feira (24) para demitir o técnico Jean-Louis Gasset. Com apenas uma vitória em três jogos no torneio disputado em casa, a federação marfinense tomou a decisão "devido a resultados insuficientes".

Caso a Costa do Marfim entre como uma das quatro melhores terceiras colocadas (atualmente é a terceira, mas pode ser ultrapassada por outras duas seleções), o ex-jogador Emerse Faé será o interino para o mata-mata.

O marfinense fazia parte da comissão técnica de Jean-Louis Gasset, que assumiu o cargo em maio de 2022 e tinha como principal objetivo a Copa Africana.



Entretanto, o desempenho em casa foi muito ruim, com apenas uma vitória, por 2 a 0 sobre Guiné-Bissau, a pior do Grupo A, que não pontuou em três jogos. Esses foram os únicos gols marcados pela Costa do Marfim, que depois perdeu por 1 a 0 para Guiné Equatorial e foi atropelada por 4 a 0 pela Nigéria, o que resultou na demissão do técnico francês.